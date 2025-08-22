В России оштрафовали мужчину за публикацию в интернете изображения сатаны

В Кургане оштрафовали местного жителя за публикацию в сети изображения сатаны

Курганский городской суд оштрафовал местного жителя на 1 тысячу рублей за публикацию в интернете изображения сатаны. Об этом пишет РИА Новости.

В суде подчеркнули, что обвиняемый разместил изображения «символа сатаны» на своей странице во «ВКонтакте».

Это один из первых подобных случаев в России после того, как Верховный суд признал «Международное движение сатанистов» экстремистским и запретил его на территории России.

Теперь, когда данная организация признана экстремистской, участие в ней грозит наказанием в виде заключения в колонии до шести лет, а за создание и руководство таковым — до десяти лет (ст. 282.1 УК РФ). Решение Верховного суда помогает искать и блокировать в соцсетях группы, распространяющие «идеологию сатанизма».

Как заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, «Международное движение сатанизма» (организация признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) – это общий термин для обозначения различных групп, исповедующих культ сатаны.

