В российском городе у самолета при взлете возникли технические неисправности

СК РФ: у самолета возникли неисправности при разгоне по ВПП в аэропорту Иркутска

Технические неисправности возникли у самолета, следовавшего из Иркутска в Москву, во время разгона по взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, заметив неисправность, командир воздушного судна связался с наземными службами иркутского аэропорта и по согласованию с ними принял решение о возврате на место стоянки.

«Борт благополучно осуществил возврат <...>, пострадавших нет», — говорится в заявлении.

В связи с произошедшим сотрудники СК начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. После завершения проверки им предстоит принять необходимое процессуальное решение.

2 октября пассажирский самолет, следовавший из Братска в Новосибирск, вынужден был вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку. Причиной послужили технические неполадки, несмотря на которые воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находился 81 человек, включая четырех членов экипажа. Никто не пострадал.

Ранее в Новгородской области самолет врезался в опору системы видеонаблюдения.