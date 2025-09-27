На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет врезался в опору системы видеонаблюдения на новгородоском аэродроме

В Новгородской области самолет врезался в опору системы видеонаблюдения
В Новгородской области легкомоторный самолет после запуска двигателя начал движение и врезался в опору видеонаблюдения. Об этом сообщает в Telegram-канале Северо-Западная транспортная прокуратура.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел накануне на посадочной площадке Кречевицы. К самопроизвольному движению самолета Piper PA-23250 привела неисправность тормозной системы. На борту находился пилот, он не пострадал. Прокуратура проводит проверку.

Прошлой весной сотрудники Госавтоинспекции Вологодской области во время патрулирования заметили самолет на трассе А-114 «Вологда-Новая Ладога» между поселками Лесково и Сосновка. Они помогли организовать движение по дороге и отогнали воздушное судно в сторону.

Как выяснили СМИ, за штурвалом находился директор местного завода по производству специальных подшипников Александр Голец. Он объяснил сотрудникам ГАИ необходимость вынужденной посадки техническими проблемами и заверил, что имеет разрешение на полет.

Ранее российский истребитель МиГ-29 врезался в столб и протаранил ограждение в Ереване.

