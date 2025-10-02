В Иркутской области самолет совершил экстренную посадку

В Иркутской области самолет, следовавший из Братска в Новосибирск, вынужден был вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

По предварительным данным, причиной происшествия стали технические неполадки. На борту находились 77 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал, посадка прошла благополучно.

Следователи начали проверку по признакам нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.

До этого Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Самарской области, в поле возле села Георгиевка. Управление самолетом человеком без прав могло повлечь аварию, отметили в ведомстве. Пилота оштрафовали на 55 тысяч рублей.

Ранее в Туркменистане на борту самолета двигатель вышел из строя во время торможения.