В Госдуме хотят упростить получение звания «Ветеран труда»

Упростить процедуру предоставления работникам промышленных предприятий звания «Ветеран труда» предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Обращение с соответствующей инициативой он направил главе Минпромторга Антону Алиханову, передает РИА Новости.

В беседе с агентством депутат заявил, что существующая система присвоения звания «Ветерана» работникам предприятий, находящихся в ведении Минпромторга, сильно забюрократизирована.

По словам Миронова, эту награду можно получить только после прохождения многоуровневой системы награждений. Сначала нужно получить звание «Почетного металлурга» или «Почетного горняка», а через три года уже можно претендовать на медаль «Трудовая доблесть», которую вручают по линии Минпромторга, и только потом дается звание «Ветерана труда».

Он отметил, что такая система создает искусственные временные барьеры и ограничивает признание трудовых заслуг многих работников. При этом в большинстве федеральных министерств процедура присвоения этого звания гораздо проще, чем в Минпромторге, добавил лидер СПРЗ.

В сентябре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести почетное звание для воспитателей и других работников сферы дошкольного образования.

Ранее в Госдуме предложили упростить получение звания «Ветеран труда» для работников ОПК.