В Госдуме предложили ввести для россиян новую госнаграду

В России необходимо ввести почетное звание для воспитателей и других работников сферы дошкольного образования. С такой инициативой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, передает RT со ссылкой на копию письма.

В обращении депутат напомнил, что 27 февраля в России отметят День воспитателя и всех дошкольных работников. К этой дате, по его мнению, необходимо предусмотреть введение государственной награды как признания заслуг сотрудников этой сферы. Сегодня воспитатели и другие работники дошкольных учреждений по факту не имеют возможности получить почетное звание России – например. При этом есть такие звания, как «Заслуженный учитель Российской Федерации» или «Народный учитель Российской Федерации» для сотрудников школ. Есть и звание почетного работник сферы образования в целом, однако это не имеет необходимого статуса, который предусмотрен при получении госнаграды, отметил Чернышов.

В то же время в детских садах работают профессиональные педагоги, психологи, логопеды, музыкальные учителя, нянечки, воспитатели. Все они проделывают колоссальную работу и вносят огромный вклад в развитие подрастающего поколения. Именно эти люди создают фундамент для развития ребенка, причем это касается как социальных, так и интеллектуальных навыков, подчеркнул вице-спикер Госдумы. Он призвал ввести почетное звание для таких специалистов, например «Заслуженный работник дошкольного образования Российской Федерации, и определить критерии для его получения. Эта награда должна сопровождаться поощрением в виде мер поддержки, которые уже действуют в отношении учителей, заключил парламентарий.

