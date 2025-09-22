На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили ввести для россиян новую госнаграду

Депутат Чернышов призвал ввести почетное звание для работников детских садов
В России необходимо ввести почетное звание для воспитателей и других работников сферы дошкольного образования. С такой инициативой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, передает RT со ссылкой на копию письма.

В обращении депутат напомнил, что 27 февраля в России отметят День воспитателя и всех дошкольных работников. К этой дате, по его мнению, необходимо предусмотреть введение государственной награды как признания заслуг сотрудников этой сферы. Сегодня воспитатели и другие работники дошкольных учреждений по факту не имеют возможности получить почетное звание России – например. При этом есть такие звания, как «Заслуженный учитель Российской Федерации» или «Народный учитель Российской Федерации» для сотрудников школ. Есть и звание почетного работник сферы образования в целом, однако это не имеет необходимого статуса, который предусмотрен при получении госнаграды, отметил Чернышов.

В то же время в детских садах работают профессиональные педагоги, психологи, логопеды, музыкальные учителя, нянечки, воспитатели. Все они проделывают колоссальную работу и вносят огромный вклад в развитие подрастающего поколения. Именно эти люди создают фундамент для развития ребенка, причем это касается как социальных, так и интеллектуальных навыков, подчеркнул вице-спикер Госдумы. Он призвал ввести почетное звание для таких специалистов, например «Заслуженный работник дошкольного образования Российской Федерации, и определить критерии для его получения. Эта награда должна сопровождаться поощрением в виде мер поддержки, которые уже действуют в отношении учителей, заключил парламентарий.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала «шикарной» идею ввести госнаграду для детей за героизм. Она подчеркнула, что в России много хорошо воспитанных детей, готовых при необходимости проявить отвагу и помочь людям. Она назвала их «маленькими героями», которые ставят на первое место поддержку окружающих и поэтому заслуживают получения государственных наград.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы за имитацию государственных наград.

