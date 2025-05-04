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В Госдуме предложили упростить получение звания «Ветеран труда» для ОПК

Депутат Лантратова предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда» для ОПК
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Depositphotos

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее обращение депутат направила министру труда Антону Котякову.

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории «Ветеран труда» для специалистов ОПК», — сказано в письме.

Лантратова считает, что в условиях нынешних геополитических вызовов важно обеспечить стабильность для сотрудников, работающих в ОПК.

До этого сообщалось, что в России хотят установить минимальный размер ежемесячной надбавки к пенсиям всех ветеранов труда на уровне не менее 2 тыс. рублей и обеспечить их ежегодную индексацию, законопроект об изменениях в Закон «О ветеранах». На сегодняшний день размеры выплат этой категории льготников отличаются в зависимости от региона.

Ранее в РФ предложили давать отсрочку от армии выпускникам, работающим на предприятиях ОПК.

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