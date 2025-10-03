На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Останина обратилась к патриарху из-за высказываний директора «Спаса»

Депутат Останина обвинила Корчевникова в оскорблении памяти победителей фашизма
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к патриарху Кириллу с просьбой оценить высказывания гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Об этом сообщает RTVI.

В обращении Останина отмечает, что Корчевников фактически приравнял действия Советского Союза в годы Великой Отечественной войны к действиям Нацисткой Германии и Италии Бенито Муссолини.

Депутат добавила, что изучила позицию Русской православной церкви по вопросам, имеющим резонансное значение для социальной стабильности в российском обществе, которым «противоречат высказывания Корчевникова».

В качестве примера Нина Останина прикрепила скриншот из Telegram-канала гендиректора «Спаса», в котором 26 сентября тот написал, что «коммунизм — лучший друг фашизма, как и нынешнего Запада».

В июле Корчевников сообщил, что был вынужден усилить меры личной безопасности после того, как его объявила в розыск Служба безопасности Украины.

Ранее на Украине начали расследование против Корчевникова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами