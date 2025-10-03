Депутат Останина обратилась к патриарху из-за высказываний директора «Спаса»

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к патриарху Кириллу с просьбой оценить высказывания гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Об этом сообщает RTVI.

В обращении Останина отмечает, что Корчевников фактически приравнял действия Советского Союза в годы Великой Отечественной войны к действиям Нацисткой Германии и Италии Бенито Муссолини.

Депутат добавила, что изучила позицию Русской православной церкви по вопросам, имеющим резонансное значение для социальной стабильности в российском обществе, которым «противоречат высказывания Корчевникова».

В качестве примера Нина Останина прикрепила скриншот из Telegram-канала гендиректора «Спаса», в котором 26 сентября тот написал, что «коммунизм — лучший друг фашизма, как и нынешнего Запада».

В июле Корчевников сообщил, что был вынужден усилить меры личной безопасности после того, как его объявила в розыск Служба безопасности Украины.

Ранее на Украине начали расследование против Корчевникова.