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У гендиректора «Спаса» появилась личная охрана после объявления в розыск на Украине

Корчевников заявил, что ему пришлось усилить охрану после объявления в розыск СБУ
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Генеральный директор и продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников в интервью РИА Новости сообщил, что был вынужден усилить меры личной безопасности после того, как его объявила в розыск Служба безопасности Украины.

По словам телеведущего, в его окружении появилась охрана. Он признал, что такая ситуация далека от комфортной, однако отметил, что угрозы, поступающие в его адрес, потребовали ответной реакции. Корчевников связал происходящее с профессиональной деятельностью, выразив уверенность, что он и его коллеги «делают что-то важное для страны, русского мира и Бога», которого, по его мнению, «противники ненавидят и преследуют».

Еще 19 марта СБУ заочно предъявила обвинения Корчевникову. Его обвиняют по трем статьям УК, а именно в посягательстве на территориальную целостность Украины, оправдании действий РФ и прославлении Вооруженных сил России, а также в незаконном пересечении границы. По данным СБУ, Корчевников, проживая и работая на территории РФ, неоднократно ездил на Донбасс.

Ранее на Украине предъявили обвинение Владимиру Соловьеву за призывы освободить новые регионы.

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