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На Украине начали расследование против журналиста Бориса Корчевникова

СБУ предъявила заочные обвинения телеведущему Корчевникову по трем статьям УК
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому журналисту, гендиректору телеканала «Спас» Борису Корчевникову по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

По данным Telegram-канала, Корчевникова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, оправдании действий России и прославлении Вооруженных сил РФ, а также в незаконном пересечении границы. По данным СБУ, телеведущий поддерживает РФ не только в телеэфирах на российском ТВ, но и совершает поездки в Донбасс.

В релизе СБУ подробно расписали профессиональную деятельность Корчевникова, упомянув в том числе работу на телеканалах «Спас» и «Россия-1», а также роль в сериале «Кадеты».

В прошлом году СБУ возбудила уголовное дело в отношении главного редактора телеканала RT, агентств «Россия сегодня» и «Sputnik» Маргариты Симоньян. По данным спецслужбы, Симоньян неоднократно агитировала за продолжение ударов по гражданской инфраструктуре Украины, а также якобы призывала к расстрелу украинских детей в декабре 2023 года.

Следователи СБУ предъявили обвинение Симоньян по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе по статьям о геноциде и «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Ранее Украина выдвинула заочные обвинения главе российской корпорации по производству ракет.

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