Полицейские рассказали, кто совершил теракт в Манчестере

Полиция Великобритании: теракт в Манчестере совершил выходец из Сирии
Temilade Adelaja/Reuters

Нападение на синагогу «Хитон-Парк» в Манчестере совершил гражданин Великобритании сирийского происхождения. Об этом сообщает Daily Mail.

В полиции заявили, что нападавшим являлся 35-летний Джихад Аль-Шами.

Представители правоохранительных органов также заявили, что по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к террористическим актам были задержаны двое мужчин в возрасте 30 лет и 60-летняя женщина.

2 октября неизвестный с ножом напал на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере. Как рассказал один из очевидцев, сначала злоумышленник на автомобиле наехал на людей, после этого он вышел из машины и нанес одному из пострадавших ножевое ранение. По последним данным, двоих человек спасти не удалось. Также не выжил сам нападавший.

Позднее помощник комиссара Скотленд-Ярда Лоренс Тейлор заявил, что британская полиция рассматривает как теракт нападение на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере.

Ранее Стармер прокомментировал атаку на синагогу в Манчестере.

