Нападение на синагогу в Манчестере расценили как теракт

Британская полиция рассматривает как теракт нападение на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере. Об этом сообщил помощник комиссара Скотленд-Ярда Лоренс Тейлор, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

«Исходя из имеющейся информации, подразделение полиции по борьбе с терроризмом объявило произошедшее террористическим актом», — сказал он.

Как отметил Тейлор, в рамках расследования стражи порядка арестовали двух человек.

2 октября неизвестный с ножом напал на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере. Как рассказал один из очевидцев, сначала злоумышленник на автомобиле наехал на людей, после этого он вышел из машины и нанес одному из пострадавших ножевое ранение. По последним данным, двоих человек спасти не удалось. Также не выжил сам нападавший.

Граждан попросили избегать района Миддлтон-роуд в Крампсолле, пока полиция продолжает разбираться с инцидентом. Во время атаки премьер-министр Великобритании Кир Стармер находился в Дании, где проходит конференция европейских лидеров. Узнав о случившемся, глава правительства срочно вернулся в Соединенное Королевство.

Ранее Стармер прокомментировал атаку на синагогу в Манчестере.