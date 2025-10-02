Российские врачи удалили пациенту опухоль размером с крупный мужской кулак

В Татарстане врачи удалили пациенту опухоль предстательной железы размером с крупный мужской кулак. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел в Городской больнице №5 города Набережные Челны, куда поступил 58-летний пациент с массивным мочепузырным кровотечением и острой задержкой мочи. При обследовании врачи выявили источник кровотечения — варикозное расширение вен шейки мочевого пузыря, а также обнаружили крупную аденому простаты объемом в 120 кубических сантиметров.

Хирурги провели эндоскопическое вмешательство без разрезов, в ходе которого удалили сгустки крови, аденому и кровоточащие сосуды. В результате операции кровотечение было полностью остановлено. На четвертые сутки пациенту удалили уретральный катетер, после чего он был выписан домой в удовлетворительном состоянии.

