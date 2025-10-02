На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская пенсионерка два года игнорировала растущий живот и вырастила огромную опухоль

В Подмосковье спасли 67-летнюю пенсионерку с гигантской опухолью яичника
Орехово-Зуевская больница/VK

Врачи Орехово-Зуевской больницы прооперировали 67-летнюю женщину с гигантской опухолью яичника. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Пациентка в течение двух лет отмечала постепенное увеличение объема живота, однако не обращалась за медицинской помощью. Лишь в последние два месяца, на фоне появившихся одышки и затруднений при наклонах, женщина обратилась в женскую консультацию», — рассказали медики.

На обследовании у нее выявили объемную опухоль яичника, которая сдавливала соседние органы, включая диафрагму и легкие, что мешало женщине свободно дышать.

Женщину направили на экстренную операцию. Вмешательство прошло успешно, вес новообразования составил 8 килограммов. Материал отправлен на гистологическое исследование для уточнения дальнейшего диагноза и тактики лечения.

Ранее в Подмосковье врачи удалили опухоль женщине, которая 20 лет тянула с операцией.

