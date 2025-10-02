На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве ожидается снижение давления и небольшие дожди

Росгидромет: атмосферное давление в Москве начнет падать с 5 октября
Илья Питалев/РИА Новости

В предстоящие выходные в Москве начнется снижение атмосферного давления, и уже 5 октября оно может опуститься до 754 мм ртутного столба. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его прогнозу, в субботу осадков не ожидается, температура ночью составит 1–6 градусов, днем – 11–15. В воскресенье столицу ожидает облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь; ночью воздух прогреется до 3–8 градусов, днем – до 11–16.

1 октября в Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления с 1975 года: барометры показали 763,9 мм ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что предыдущий рекорд для этого дня держался почти 50 лет.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве ожидается Старое бабье лето. По его словам, обширная область повышенного атмосферного давления будет определять погожие метеоусловия на большей части Русской равнины.

Ранее россиян предупредили о приближении более холодной зимы, чем в прошлом году.

