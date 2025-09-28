На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда в Москве наступит старое бабье лето

Синоптик Тишковец: на следующей неделе москвичей ждет старое бабье лето
Илья Питалев/РИА Новости

Старое бабье лето ждет москвичей на предстоящей неделе, обширная область повышенного атмосферного давления будет определять погожие метеоусловия на большей части Русской равнины. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«Уже в понедельник инициатива перейдет к южной периферии антициклона, благодаря чему осадки маловероятны. Ночью посвежеет до +2...+5°C, днем — от +9 до +12°C. До конца недели обширная область повышенного атмосферного давления будет определять погожие метеоусловия на большей части Русской равнины», — сказал он.

По его словам, по утрам вторника, среды и четверга столбики минимальных термометров будут колебаться около нулевой отметки с высокой вероятностью слабых заморозков. Днем, сказал Тишковец, будет от +8 до +13°C.

27 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с понедельника в Москве начнется снижение температуры.

Температура немного повысится с четверга, но останется ниже нормы на 2–2,5°C и сохранится до конца недели. Синоптик уточнил, что и конец сентября, и начало октября в Москве будут холодными. В столице установится температурный фон, более характерный для середины октября.

Ранее синоптик спрогнозировал снег после волны тепла в Московской области.

