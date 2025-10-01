Меньше бюрократии: как помочь бизнесу оформить налоговый вычет для клиентов в один клик

Оформить налоговый вычет — для многих по-прежнему не самая простая задача. Однако теперь компании могут облегчить людям этот процесс. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сбербанк представил новый сервис, с помощью которого бизнес сможет помогать людям автоматически оформлять налоговые вычеты. Для компаний это отличный инструмент для повышения лояльности клиентов. И плюс к этому процедура не станет большой нагрузкой для сотрудников: сервис избавляет их от бумажной волокиты, предоставляет настроенное ЭДО с ФНС — и все это бесплатно, в режиме одного окна личного кабинета интернет-банка СберБизнес. Сервис доступен компаниям, которые оказывают спортивные, медицинские, образовательные услуги.

Несложные шаги

Для того, чтобы подключить компанию к сервису, нужно выполнить всего несколько несложных шагов — ознакомиться с порядком использования и сопровождения сервиса «Налоговые вычеты клиентам» в интернет-банке СберБизнес, и после — подписать заявление на подключение сервиса через код из СМС или электронным ключом.

За лаконичным названием «Налоговые вычеты клиентам» скрывается гораздо более мощный инструмент.

Это цифровой сервис, встроенный в интернет-банк СберБизнес, который позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — тем, кто оказывает образовательные, медицинские или спортивные услуги, — быстро и удобно подтверждать расходы своих клиентов.

После подключения компании к сервису банк начинает автоматически анализировать операции клиентов-физлиц, совершенные по картам Сбера. Если клиент оплачивал услуги в подключенной к сервису компании, он получает уведомление в СберБанк Онлайн с предложением оформить налоговый вычет в упрощенном порядке.

close Depositphotos

Клиенту остается только дать свое согласие на подключение к сервису, и справка сформируется в автоматическом режиме с предзаполненными данными: суммой понесенных им расходов, реквизитами плательщика и видом услуги. Сотрудник компании проверяет данные, подписывает справку квалифицированной электронной подписью и отправляет ее напрямую в ФНС России — без лишних действий, документов и совершенно бесплатно в интернет-банке СберБизнес. Причем справки формируются по всем оплатам спортивных, медицинских и образовательных услуг, совершенным клиентом с 2024 года по карте Сбера.

Для клиентов это означает, что они могут получить вычет за прошлый период, даже если раньше не знали о такой возможности.

Кроме того, предусмотрена ручная генерация справок: если клиент платил наличными или картой другого банка, компания может вручную создать документ, внести данные и также отправить его в налоговую.

Этот инструмент решает сразу две задачи — помогает людям вернуть часть своих расходов, а бизнесу — повысить лояльность клиентов, избавить персонал от рутинной работы и сократить издержки на документооборот.

close PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Экономия времени

Благодаря новому сервису бизнес теперь может легко и быстро оформлять налоговые вычеты для своих клиентов. Единственное условие — и предприятие, и физические лица должны быть клиентами Сбера. И тогда вся процедура займет минимум усилий и времени для компании. Это также экономит время клиентов, что положительно сказывается на их лояльности и доверии к компании.

Но даже если же клиент оплатил услуги картой другого банка или наличными, компания может помочь оформить ему налоговый вычет.

Для этого необходимо создать для клиента справку в сервисе Сбера и самостоятельно уведомить его об отправленной справке для вычета. Так, клиентам не придется собирать пакет документов (договор с организацией, лицензии, чеки) и заполнять декларацию. А компании нужно будет только направить в налоговый орган справку, подтверждающую расходы физического лица. Все это делается в несколько кликов онлайн.

Банк самостоятельно проверяет наличие у организации лицензии, проводит отбор транзакций клиента по оплате услуг организации, расчет суммы расходов и потенциального вычета. А также формирует предзаполненную справку для подтверждения организацией расходов клиента — компаниям не нужно тратить время на заполнение данных.

close Shutterstock

Как это работает

Допустим, Дмитрий из Санкт-Петербурга заплатил картой Сбера за обучающие курсы 1 июля 2025 года. Поскольку у образовательного учреждения есть соответствующая лицензия и в СберБизнесе у него подключен сервис «Налоговые вычеты клиентам», Сбер анализирует операции оплаты его услуг. В результате в СберБанк Онлайн Дмитрию приходит уведомление о возможности оформить налоговый вычет в упрощенном порядке с указанием суммы его расходов на обучение.

Дмитрий дает свое согласие на подключение к сервису и передачу данных партнерам банка, включая образовательное учреждение. После этого Сбер формирует предзаполненную справку. Сотрудники в интерфейсе СберБизнеса проверяют информацию в справке, вносят при необходимости правки, например, если часть суммы была оплачена наличными, затем подписывают документ электронной подписью и одним нажатием кнопки отправляют его в ФНС России.

Сбер уведомляет Дмитрия о том, что образовательное учреждение подало за него справку в налоговую. В мобильном приложении СберБанк Онлайн Дмитрий найдет ссылку для перехода в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России для завершения оформления налогового вычета.

close Depositphotos

Упрощение как конкурентное преимущество

Таким образом, подключение к сервису Сбера дает компаниям-партнерам комплекс существенных преимуществ. Это не только экономия времени и трудозатрат сотрудников компании на подготовку документов за счет автоматизации, но и доступ к защищенной инфраструктуре с комфортным интерфейсом для работы с предзаполненными данными.

Для бизнеса это напрямую трансформируется в повышение доверия и лояльности клиентов и проактивную заботу о них.

Это особенно актуально в высококонкурентных отраслях: когда выбор компании зачастую зависит не только от качества самой услуги, но и от удобства всего клиентского пути. А возможность вернуть часть потраченного в один клик становится значимым аргументом в пользу компании.

Переход на электронный формат не требует от компаний дополнительных вложений, сервис бесплатный, а его подключение занимает всего несколько шагов. При этом результат и для клиентов, и для бизнеса ощутим сразу: это быстро, удобно и прозрачно.

