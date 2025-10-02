На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд не стал рассматривать протокол на писательницу Горалик

Суд не стал рассматривать дело писательницы Горалик о пропаганде ЛГБТ
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Пресненский суд Москвы не стал рассматривать протокол на писательницу Линор Горалик (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В июле Пресненский суд Москвы зарегистрировал два дела в отношении Горалик: о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и за нарушение требований законодательства о деятельности иностранных агентов.

«Суд вернул протокол составителю», — говорится в сообщении.

Министерство юстиции Российской Федерации внесло Горалик в список иностранных агентов в августе 2023 года. Среди причин этого назывались сбор денежных средств в поддержку Украины.

Писательница родилась в городе Днепре на Украине и является автором около 30 литературных произведений, включая «Книгу одиночеств» и цикл книг о Венисане.

Ранее книжный союз разъяснил магазинам, как работать с авторами-иноагентами.

