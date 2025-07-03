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Книжный союз разъяснил книжным магазинам, как работать с авторами-иноагентами

Книжный союз подготовил памятку для книжных магазинов по работе с иноагентами
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Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Российский книжный союз разработал инструкцию для книжных магазинов, регламентирующую порядок работы с авторами, признанными иностранными агентами или экстремистами. Текст инструкции был опубликован в личном Telegram-канале литературным критиком Галиной Юзефович.

В инструкции указано, что магазины будут нести ответственность за распространение «деструктивного контента», включая пропаганду «отказа от деторождения».

Согласно документу, на обложке книги, в создании которой участвовали авторы, признанные иностранными агентами, должна быть размещена маркировка «18+». Также отмечается, что штраф за распространение таких книг будет налагаться не на издателя, а на книжный магазин, и его размер может достигать 500 тысяч рублей. Вопрос о продаже книг авторов, признанных «экстремистами», должен решаться только после проведения уполномоченными органами официальной экспертизы.

В инструкции особо подчеркивается, что книжные магазины будут нести ответственность за распространение книг, содержащих «деструктивный контент», а именно: пропаганду ЛГБТ (запрещена в РФ), дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, унижение человеческого достоинства, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, а также отказа от деторождения.

До этого в ГД внесли законопроект, запрещающий лицам со статусом иностранного агента учреждать СМИ и юридические лица для производства информационной продукции.

Ранее в Госдуму внесли проект об ужесточении ответственности иноагентов при нарушениях.

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