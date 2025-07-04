Писательницу Горалик обвинили в пропаганде ЛГБТ и нарушение закона об иноагентах

Пресненский суд Москвы зарегистрировал два дела в отношении писательницы Линор Горалик (признана в РФ иностранным агентом) о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и за нарушение требований законодательства о деятельности иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, суд зарегистрировал дело о несоблюдении ограничений, наложенных статусом иностранного агента, а также о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений через интернет.

Согласно законодательству, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в интернете предусмотрен штраф на сумму от 200 тыс. до 400 тыс. руб. Кроме того, возможно выдворение из страны с предшествующим ему отбыванием 15 суток под стражей. За нарушение правил для иностранных агентов предусмотрен штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Министерство юстиции Российской Федерации внесло Горалик в список иностранных агентов в августе 2023 года. Среди причин этого назывались сбор денежных средств в поддержку Украины.

Писательница родилась в городе Днепре на Украине и является автором около 30 литературных произведений, включая «Книгу одиночеств» и цикл книг о Венисане.

Ранее книжный союз разъяснил магазинам, как работать с авторами-иноагентами.