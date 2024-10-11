Названа причина признания писательницы Горалик иноагентом

Министерство юстиции России признало иноагентом писательницу и журналистку Линор Горалик (признана в РФ иностранным агентом), в частности, за сбор денежных средств в поддержку Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них отмечается, что Горалик, являясь волонтером проекта «Волонтер-68», собирала денежные средства в поддержку украинской стороны, продавая вещи в своем магазине в Тель-Авиве.

Это подтверждается публикациями в Telegram-канале писательницы, говорится в судебных документах.

Министерство юстиции Российской Федерации внесло Линор Горалик в список иностранных агентов в августе 2023 года.

В феврале 2024 года сообщалось, что спектакль по книге Горалик «Агата возвращается домой» заменили на другую постановку.

Постановка должна была пройти 24 февраля в Вологде. Вместо нее поставят проект Анастасии Вавиловой «Хочу быть». По данным «ТеСЛа», спектакль отменили в связи с тем, что настоящий материал произведен иностранным агентом.

Ранее в библиотеках российских регионов книги иноагентов начали выдавать по паспортам.