На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналистка «Дождя» объявлена в международный розыск

Правоохранители объявили в международный розыск журналистку «Дождя» Ратникову
true
true
true
close
la.ratnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Валерию Ратникову (признана в РФ иностранным агентом). Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Ратникова была объявлена в международный розыск 25 сентября.

1 октября стало известно, что Головинский суд Москвы заочно арестовал Ратникову по делу о фейках об армии.

Незадолго до этого Следственный комитет России потребовал заочно арестовать журналистку.

5 сентября министерство внутренних дел РФ объявило Ратникову в розыск по уголовной статье.

18 июля Следственный комитет возбудил уголовные дела против главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом), ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) и журналистки Валерии Ратниковой за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

Ранее писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорили к семи годам колонии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами