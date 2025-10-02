Журналистка «Дождя» объявлена в международный розыск

la.ratnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Валерию Ратникову (признана в РФ иностранным агентом). Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Ратникова была объявлена в международный розыск 25 сентября.

1 октября стало известно, что Головинский суд Москвы заочно арестовал Ратникову по делу о фейках об армии.

Незадолго до этого Следственный комитет России потребовал заочно арестовать журналистку.

5 сентября министерство внутренних дел РФ объявило Ратникову в розыск по уголовной статье.

18 июля Следственный комитет возбудил уголовные дела против главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом), ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) и журналистки Валерии Ратниковой за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

Ранее писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорили к семи годам колонии.