Суд в Москве заочно арестовал журналистку «Дождя»

Суд заочно арестовал журналистку «Дождя» Ратникову по делу о фейках об армии

la.ratnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Головинский суд Москвы заочно арестовал журналистку «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Валерию Ратникову (признана в РФ иностранным агентом) по делу о фейках об армии. Об этом рассказали РИА Новости в суде.

«В отношении Ратниковой Валерии Евгеньевны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца 00 суток, срок исчисляется со дня установления места нахождения обвиняемой и доставления ее на территорию РФ», — уточнили в инстанции.

Незадолго до этого Следственный комитет (СК) России потребовал заочно арестовать журналистку.

5 сентября Министерство внутренних дел РФ объявило Валерию Ратникову в розыск по уголовной статье.

18 июля СК РФ возбудил уголовные дела против главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом), ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) и журналистки Валерии Ратниковой за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

