МВД объявило в розыск журналистку «Дождя» Ратникову

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск журналистку «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Валерию Ратникову (признана в РФ иностранным агентом) по уголовной статье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

По какой именно статье разыскивается Ратникова, не уточняется.

18 июля сообщалось, что Следственный комитет РФ завел уголовные дела против Ратниковой, а также главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) и ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

По данным СК, сотрудники «Дождя» разместили в одном из мессенджеров фейки о действиях российских военнослужащих против мирных граждан Украины. В ведомстве сообщали о рассмотрении возможности объявления Котрикадзе и Ратниковой в розыск.

25 августа в России по делу о фейках про армию была заочно арестована журналистка «Дождя» Анна Монгайт (признана в РФ иностранным агентом). Поводом для возбуждения дела стали публикации в Telegram-канале Монгайт, в том числе пост о разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе на Украине.

Ранее сообщалось, что Верховный суд отклонил жалобу создателя сериала Mr. Freeman на статус иноагента.