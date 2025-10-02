Экс-генерала Попова этапировали в Подмосковье

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный на пять лет за мошенничество и служебный подлог, прибыл в колонию в Подмосковье для дальнейшего отбывания срока наказания по обвинительному приговору. Об этом ТАСС рассказал адвокат экс-генерала Сергей Буйновский.

По его словам, Попов в настоящий момент находится в ИК-6 в Коломне.

«Сейчас он на карантине», — рассказал адвокат.

Буйновский добавил, что экс-генерал чувствует себя хорошо, он готовится к кассационному обжалованию. До этого Попов содержался в СИЗО Тамбова.

24 апреля суд признал Попова виновным в мошенничестве, лишил его генеральского звания и приговорил к пяти годам лишения свободы. Он был обвинен в хищении свыше 1,7 тысячи тонн металлических изделий, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупила для оказания гуманитарной помощи.

Экс-генерал-майор неоднократно обращался с просьбой отправить его в зону специальной военной операции на Украине, однако все его обращения были отклонены. Последний раз ему отказали из-за отсутствия свободных мест. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

