Осужденный экс-генерал Попов назвал условие своей отправки на СВО

Осужденный экс-генерал Попов заявил, что пойдет на СВО только военачальником

Приговоренный к пяти годам лишения свободы и лишенный звания генерала Иван Попов заявил, что примет участие в специальной военной операции (СВО) на Украине только в качестве военачальника. Об этом сообщил Telegram-канал Daily Storm со ссылкой на слова адвоката осужденного Сергея Буйновского.

Защитник отметил, что Попов не видит себя в зоне боевых действий в качестве рядового. Он намерен принимать участие в СВО только в качестве начальника. Однако перед этим экс-генерал намерен реабилитироваться, восстановив свои права в полном объеме.

Ивана Попова признали виновным в причастности к хищению 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката общей стоимостью 105 млн рублей, закупленных администрацией Запорожской области. Украденные материалы были предназначены для строительства в регионе фортификационных сооружений. По данным следствия, в реализации преступной схемы Попову помогали генерал-лейтенант Олег Цоков и предприниматель Сергей Моисеев.

24 апреля суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Он также должен заплатить штраф в размере 800 тыс. рублей. Попова лишили звания генерал-майора, но оставили ему боевые награды (ордена Кутузова, Жукова, Мужества, «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и др.).

В настоящее время бывший генерал остается в СИЗО Тамбова, ожидая этапирования к месту отбывания наказания.

Ранее участники СВО записали видеообращение в защиту генерала Попова.