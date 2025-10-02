На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве по соображениям безопасности отменили презентацию книги Проханова

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Московский дом книги на Новом Арбате (МДК) по соображениям безопасности отменил презентацию новой книги писателя и журналиста Александра Проханова. Об этом сообщается в Telegram-канале магазина.

Стало известно, что проведение презентации книги «Лемнер» могло спровоцировать «третьи лица» на совершение противоправных деяний в отношении автора и читателей. Ввиду того, что безопасность авторов, посетителей и сотрудников МДК при проведении массовых мероприятий имеет приоритетное значение, было принято решение об отмене презентации.

12 сентября певица Ольга Бузова сообщила, что ее концерт в Ростове-на-Дону перенесен на 2026 год. По информации организаторов, они получили официальное уведомление от МВД с требованием ограничить проведение массовых мероприятий, где предполагается участие более 50 человек. Причиной стали повышенная террористическая опасность и возможные угрозы диверсионных актов.

Ранее стало известно, что билеты на концерт Полины Гагариной в Казахстане исчезли после протестов.

