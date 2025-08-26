На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Билеты на концерт Полины Гагариной в Казахстане исчезли после протестов

В Астане исчезли билеты на концерт певицы Гагариной
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Билеты на концерт российской певицы Полины Гагариной исчезли на казахстанском сайте Zakazbiletov.kz после протестов. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Выступление Гагариной в столице страны Астане было анонсировано еще в начале лета, оно должно было пройти в Конгресс-центре.

После в соцсетях начали распространяться призывы к бойкоту и отмене концерта, несколько дней назад, некоторые посты с такими призывами в Threads набрали более десяти тысяч лайков.

По словам критиков, в 2022 году певица открыто поддержала специальную военную операцию России на Украине, выступив на митинге в «Лужниках». Пользователи сети также отметили что в Казахстане был отменен концерт Земфиры (признана в РФ иностранным агентом).

Сейчас афиши шоу исчезли со страниц организаторов и с официального сайта Гагариной, билеты пропали из продажи, при этом подтверждения отмены концерта пока не поступало.

В 2023 году запланированный концерт Гагариной в Алматы также был отменен после протестов казахстанцев. Организаторы не комментировали отмену.

До этого выступление музыканта Эльдара Джарахова на Алтае отменили после жалоб.

Ранее Полина Гагарина призналась, что на «Фабрике звезд» рыдала каждый день.

