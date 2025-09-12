Бузова отменила концерт в РФ из-за угрозы атаки БПЛА: «Безопасность зрителя важнее»

Певица Ольга Бузова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее концерт в Ростове-на-Дону, запланированный на 12 сентября, перенесен на 2026 год.

По информации организаторов, они получили официальное уведомление от МВД с требованием ограничить проведение массовых мероприятий, где предполагается участие более 50 человек. Причиной стали повышенная террористическая опасность и возможные угрозы диверсионных актов.

«В первую очередь для нас важна безопасность зрителя. Мы были вынуждены принять это нелегкое совместное решение с организаторами», — сообщила об отмене концерта Бузова.

Планировавшееся выступление должно было состояться 12 сентября в 19:00 в музыкальном клубе Embargo. В рамках шоу «Вот она Я» певица подготовила для зрителей новую программу. Новая дата концерта будет объявлена дополнительно.

Накануне стало известно, что концерт певца Тимофея Морозова, известного под псевдонимом Тима Белорусских отменили в Екатеринбурге. Также были отменены выступления артиста в Новосибирске, Краснодаре и Красноярске. Певец не стал раскрывать причину, но отметил, что ближайшее время будут объявлены новые даты выступлений.

