В Москве завершился сезон работы фонтанов

В Москве 1 октября завершился сезон работы фонтанов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает РИА Новости.

По его словам, после отключения фонтанов специалисты комплекса городского хозяйства с помощью специального раствора промоют чаши и скульптуры таких сооружений, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Затем они проведут мероприятия по консервации фонтанов на зимний период.

Чиновник отметил, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы не допустить гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток. К примеру, вода из светодинамического фонтана, расположенного в парке Горького, уходит примерно шесть дней.

Бирюков также сказал, что зимой московские фонтаны подготовят к новому сезону: проверят и при необходимости установят новое насосное оборудование, заменят фильтры, осуществят профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.

