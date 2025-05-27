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В Москве фонтан затопил проезжую часть, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как фонтан затопил дорогу

В Москве фонтан забил из-под земли и затопил проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На Сельскохозяйственной улице из-под земли забил фонтан», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что посреди проезжей части из-под земли льется фонтан. На записи также заметно, что на место инцидента прибыли специалисты, которые пытаются решить возникшую проблему.

До этого сообщалось, что москвичи вручную перевернули такси Geely после кульбита, и это попало на видео.

«Авария у метро «Котельники»: такси перевернулось, авто пришлось поднимать вручную», — сказано в публикации. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как несколько мужчин толкают перевернувшийся в ДТП автомобиль Geely. На записи также видно, что у мужчин получается поставить такси на проезжую часть.

Кроме того, водитель на Toyota вылетел с трассы в момент дрифта и едва не упал в море.

Ранее массовая авария парализовала движение автомобилей на юго-востоке Москвы.

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