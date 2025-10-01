На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Восьмилетнюю девочку по колено засосало в грязь возле российского детсада

В Пермском крае девочку по колено засосало в грязь возле детсада
serato/Shutterstock/FOTODOM

В Пермском крае восьмилетнюю девочку засосало в грязь по колено обеими ногами. Об этом сообщает 59.ru.

Инцидент произошел 29 сентября на улице Маршала Рыбалко в городе Закамске. Девочка провалилась обеими ногами в грязевую массу и не могла самостоятельно выбраться, увязнув по колено. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Специалисты аккуратно извлекли ребенка из грязи и передали медикам для осмотра. Врачи констатировали, что с девочкой все в порядке, серьезных травм она не получила.

До этого ребенок провалился в ливневку в Иркутске и получил травмы. У нее образовалась большая гематома на лбу и синяки на коленях. Районная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее женщина провалилась в яму, когда гуляла с собакой.

