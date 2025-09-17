На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ребенок провалился в ливневку в Иркутске и получил травмы

В Иркутске девочка провалилась в ливневку и получила травмы
Telegram-канал «Мой город - Иркутск»

В Иркутске ребенок пострадал, провалившись в уличную ливневку. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой город — Иркутск».

Инцидент произошел в Свердловском районе города на улице Пушкина, 36/1. Малолетняя девочка провалилась в решетку ливневой канализации и получила травмы. В результате падения у нее образовалась большая гематома на лбу и синяки на коленях.

Районная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство даст оценку исполнению законодательства в сфере благоустройства, защиты прав несовершеннолетних, а также иных федеральных законов.

До этого ребенок провалился в двухметровую яму на детской площадке во Владивостоке. Установлено, что площадка не была огорожена.

Ранее школьница провалилась в выгребную яму уличного туалета и сама вызвала спасателей.

