В Иркутской области женщина провалилась в яму, когда гуляла с собакой

В Усолье-Сибирском женщина провалилась в яму и оказалась в больнице

В Усолье-Сибирском местная жительница провалилась в яму во время прогулки с собакой и попала в больницу. Об этом сообщает телекомпания «Феникс» Усолье в Telegram-канале.

Инцидент произошел 28 сентября в Привокзальном районе города. На одном из участков разделительной полосы газона женщина упала в яму и пробыла в ней около 40 минут, пока не позвала на помощь прохожих. Те попытались вытащить пострадавшую самостоятельно, но не преуспели. Из ямы женщину доставали сотрудники МЧС. Пострадавшую на скорой доставили в больницу.

По предварительной информации, яма образовалась на месте, где раньше стоял держатель для рекламного щита. На следующий день горожане заметили, что провал не огородили и сами установили там палки, чтобы предупредить прохожих об опасности.

