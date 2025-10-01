Европейский союз (ЕС) выбрал «неожиданную закрытость, тактику разговора с позиции силы» как в отношении Грузии, так и Украины. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его мнению, которое приводит газета «Взгляд», Брюссель боится диалога, поскольку не уверен в своей правоте.

«По украинской войне в Брюсселе выбрали неожиданно жесткую позицию, в отличие от США, которые стараются установить мир. <...> Для Европы не является подходящей такая закрытость», — сказал парламентарий.

Он призвал ЕС «вернуться к европейским ценностям», «не размахивать шашками».

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе до этого заявил, что Тбилиси не допустит развития у себя украинского сценария с «майданом» и втягиванием в войну. По его словам, Украина оказалась полностью разрушенной после госпереворота.

Политик также отмечал, что от Тбилиси напрямую требовали открыть «второй фронт» против России.

Ранее Зурабишвили заявила, что Запад «теряет» Грузию.