Грузия не допустит развития у себя украинского сценария с «майданом» и втягиванием в войну. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«После профинансированной иностранными спецслужбами революции Украина пережила две войны. Конечно же, мы не допустим развития такого сценария в нашей стране. Нет никакого ресурса для развития подобного сценария», — подчеркнул он.

По словам Кобахидзе, Украина оказалась полностью разрушенной после майдана.

Кобахидзе до этого прокомментировал заявление бывшего президента Польши Анджея Дуды о том, что Киев пытался втянуть другие страны в вооруженный конфликт. Он напомнил, что от Тбилиси напрямую требовали открыть «второй фронт» против России.

Он добавил, что «за закрытыми дверями Грузию шантажировали подобными требованиями представители «глубинного государства».

Ранее в Польше предложили отказывать бандеровцам в получении гражданства.