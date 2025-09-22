На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Грузии заявил, что не допустит «майдана» по примеру Украины

Кобахидзе: власти Грузии не допустят повторения украинского майдана в стране
Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Грузия не допустит развития у себя украинского сценария с «майданом» и втягиванием в войну. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«После профинансированной иностранными спецслужбами революции Украина пережила две войны. Конечно же, мы не допустим развития такого сценария в нашей стране. Нет никакого ресурса для развития подобного сценария», — подчеркнул он.

По словам Кобахидзе, Украина оказалась полностью разрушенной после майдана.

Кобахидзе до этого прокомментировал заявление бывшего президента Польши Анджея Дуды о том, что Киев пытался втянуть другие страны в вооруженный конфликт. Он напомнил, что от Тбилиси напрямую требовали открыть «второй фронт» против России.

Он добавил, что «за закрытыми дверями Грузию шантажировали подобными требованиями представители «глубинного государства».

Ранее в Польше предложили отказывать бандеровцам в получении гражданства.

Россия — Грузия
