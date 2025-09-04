На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Грузии поддержали слова Дуды о попытках Киева втянуть другие страны в конфликт

Премьер Грузии Кобахидзе: Киев пытался втянуть другие страны в конфликт
true
true
true
close
Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал заявление бывшего президента Польши Анджея Дуды о том, что Киев пытался втянуть другие страны в вооруженный конфликт. Он напомнил, что от Тбилиси напрямую требовали открыть «второй фронт» против России. Слова политика цитирует газета «Взгляд».

«Открыто требовали от Грузии (тогдашний) секретарь Совбеза Украины, советники президента, депутаты. Когда мы не сделали это, не ввели санкции (против России) и не отправили добровольцев, Украина отозвала посла из Грузии», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что «за закрытыми дверями Грузию шантажировали подобными требованиями представители «глубинного государства».

Накануне репортер спросил экс-президента Польши, можно ли сказать, что президент Украины Владимир Зеленский начал давить на власти республики, чтобы они немедленно заявили о том, что упавшая на польской территории ракета была российской. Дуда ответил положительно.

Он также подчеркнул, что Украина с самого начала пыталась втянуть западные страны в конфликт с Россией.

Ранее в Польше предложили отказывать бандеровцам в получении гражданства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами