Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал заявление бывшего президента Польши Анджея Дуды о том, что Киев пытался втянуть другие страны в вооруженный конфликт. Он напомнил, что от Тбилиси напрямую требовали открыть «второй фронт» против России. Слова политика цитирует газета «Взгляд».

«Открыто требовали от Грузии (тогдашний) секретарь Совбеза Украины, советники президента, депутаты. Когда мы не сделали это, не ввели санкции (против России) и не отправили добровольцев, Украина отозвала посла из Грузии», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что «за закрытыми дверями Грузию шантажировали подобными требованиями представители «глубинного государства».

Накануне репортер спросил экс-президента Польши, можно ли сказать, что президент Украины Владимир Зеленский начал давить на власти республики, чтобы они немедленно заявили о том, что упавшая на польской территории ракета была российской. Дуда ответил положительно.

Он также подчеркнул, что Украина с самого начала пыталась втянуть западные страны в конфликт с Россией.

Ранее в Польше предложили отказывать бандеровцам в получении гражданства.