Зурабишвили заявила, что Запад «теряет» Грузию

Экс-президент Зурабишвили: Запад теряет Грузию в пользу России
Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Запада «теряют» Грузию, где укрепляется влияние России. Об этом заявила бывший президент страны Саломе Зурабишвили, передает РИА Новости.

«Дело в том, что в этом регионе был явный интерес, который является ключом к освобождению Центральной Азии от влияния как России, так и Китая», — подчеркнула она.

Кроме того, экс-президент страны добавила, что Запад преследовал собственные цели, выделяя денежные средства Грузии.

В январе первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявлял, что Зурабишвили рассматривает свою страну как площадку для реализации интересов западных спецслужб, и власти Грузии должны запретить ей въезд.

В сентябре генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что власти Грузии не позволят другим государствам использовать страну так, как использовали Украину.

Ранее премьер Грузии призвал положить конец «либеральному фашизму».

