Обвиненного в финансировании терроризма инженера включили в список экстремистов

Арестованного за донаты «Артподготовке» включили в список террористов в РФ
Мужчина, арестованный в Москве за донаты запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России), внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

»Пименов Сергей Николаевич*, 02.05.1971 г.р., г. Москва», — указано в перечне.

25 сентября Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Останкинский суд города Москвы арестовал инженера Сергей Пименова. В публикации было указано, что он работает на телеканале «Матч ТВ». По данным следствия, он перевел 1,5 тысячи рублей организации через сервис «ЮMoney».

По информации ФСБ, «Артподготовка» и одноименный интернет-проект были созданы иноагентом Вячеславом Мальцевым (признан в РФ иностранным агентом) с целью организации революции в России. В июле 2017 года против Мальцева было возбуждено дело об экстремизме, после чего он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.

Ранее Канделаки опровергла причастность арестованного за финансирование терроризма инженера к «Матч ТВ».

