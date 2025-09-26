На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Канделаки опровергла причастность арестованного за финансирование терроризма инженера к «Матч ТВ»

Канделаки: обвиненный в финансировании терроризма инженер не работает на «Матч ТВ»
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тина Канделаки в своем Telegram-канале заявила, что инженер, который был арестован за финансирование терроризма, не является сотрудником «Матч ТВ».

«Задержанный не является сотрудником «Матч ТВ». Речь идет о сотруднике другого актива. Тем не менее мы считаем важным подчеркнуть нашу позицию. Холдинг категорически осуждает любые проявления поддержки терроризма — словом, делом или средствами», — написала она.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Останкинский суд города Москвы 25 сентября арестовал инженера Сергей Пименова. В публикации было указано, что он работает на телеканале «Матч ТВ».

Согласно сообщению, Пименов был обвинен в финансировании терроризма. В заведенном на него деле есть сведения, что он перевел деньги движению «Артподготовка» (организация запрещена в России). На самом заседании, 59-летний инженер заявил, что на момент перевода денежных средств «не знал, кто такой Вячеслав Мальцев» (признан в РФ иностранным агентом), а также говорил, что давно работает на телевидении и «пользуется заслуженным уважением». Останкинский суд, несмотря на заявления Пименова, арестовал его на два месяца — до 23 ноября.

Ранее Андрей Аршавин подал иск об уменьшении алиментов на детей от Юлии Барановской.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами