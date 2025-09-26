Канделаки опровергла причастность арестованного за финансирование терроризма инженера к «Матч ТВ»

Заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тина Канделаки в своем Telegram-канале заявила, что инженер, который был арестован за финансирование терроризма, не является сотрудником «Матч ТВ».

«Задержанный не является сотрудником «Матч ТВ». Речь идет о сотруднике другого актива. Тем не менее мы считаем важным подчеркнуть нашу позицию. Холдинг категорически осуждает любые проявления поддержки терроризма — словом, делом или средствами», — написала она.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Останкинский суд города Москвы 25 сентября арестовал инженера Сергей Пименова. В публикации было указано, что он работает на телеканале «Матч ТВ».

Согласно сообщению, Пименов был обвинен в финансировании терроризма. В заведенном на него деле есть сведения, что он перевел деньги движению «Артподготовка» (организация запрещена в России). На самом заседании, 59-летний инженер заявил, что на момент перевода денежных средств «не знал, кто такой Вячеслав Мальцев» (признан в РФ иностранным агентом), а также говорил, что давно работает на телевидении и «пользуется заслуженным уважением». Останкинский суд, несмотря на заявления Пименова, арестовал его на два месяца — до 23 ноября.

