Посольство России не получало данных о пострадавших на Мадагаскаре россиянах

Посольство России: данных о раненых россиянах в ходе протестов в Мадагаскаре нет

Посольство России в Республике Мадагаскар не получало информации о пострадавших во время беспорядков в стране россиянах. Об этом сообщили РИА Новости представители дипломатической миссии.

«Информации о пострадавших российских гражданах не поступало», — сказал собеседник агентства.

Причиной волнений на Мадагаскаре стали перебои с водо- и электроснабжением. Организуясь через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды. По словам жителей столицы, имеющих доступ к электроэнергии, даже в этих районах бывают случаи отключения воды и света на 10-12 часов в день.

Мадагаскар отличается крайне низким уровнем доходов населения. За чертой бедности здесь проживает 75% населения страны.

29 сентября стало известно, что президент Мадагаскара на фоне протестов в стране объявил об отставке правительства и пообещал назначить нового премьер-министра в течение нескольких дней.

Ранее российским туристам рекомендовали отложить поездку на Мадагаскар.