На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российским туристам рекомендовали отложить поездку на Мадагаскар

Посольство РФ порекомендовало россиянам отложить поездку на Мадагаскар
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Российским туристам рекомендовано воздержаться от поездок на Мадагаскар из-за охвативших страну протестов — до нормализации обстановки. Об этом заявили ТАСС в посольстве России в Республике Мадагаскар.

Тем, кто уже находится на острове, дипломаты советуют соблюдать повышенную осторожность и избегать посещения мест с большим количеством людей.

В диппредставительстве отметили, что усилили внутренние меры безопасности.

29 сентября стало известно, что президент Мадагаскара на фоне протестов в стране объявил об отставке правительства и пообещал назначить нового премьер-министра в течение нескольких дней.

Причиной волнений на Мадагаскаре стали перебои с водо- и электроснабжением. Организуясь через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды. По словам жителей столицы, имеющих доступ к электроэнергии, даже в этих районах бывают случаи отключения воды и света на 10-12 часов в день.

Мадагаскар отличается крайне низким уровнем доходов населения. За чертой бедности здесь проживает 75% населения страны.

Ранее на Филиппинах прошла крупнейшая акция протеста против коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами