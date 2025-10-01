Российским туристам рекомендовали отложить поездку на Мадагаскар

Российским туристам рекомендовано воздержаться от поездок на Мадагаскар из-за охвативших страну протестов — до нормализации обстановки. Об этом заявили ТАСС в посольстве России в Республике Мадагаскар.

Тем, кто уже находится на острове, дипломаты советуют соблюдать повышенную осторожность и избегать посещения мест с большим количеством людей.

В диппредставительстве отметили, что усилили внутренние меры безопасности.

29 сентября стало известно, что президент Мадагаскара на фоне протестов в стране объявил об отставке правительства и пообещал назначить нового премьер-министра в течение нескольких дней.

Причиной волнений на Мадагаскаре стали перебои с водо- и электроснабжением. Организуясь через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды. По словам жителей столицы, имеющих доступ к электроэнергии, даже в этих районах бывают случаи отключения воды и света на 10-12 часов в день.

Мадагаскар отличается крайне низким уровнем доходов населения. За чертой бедности здесь проживает 75% населения страны.

