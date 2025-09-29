Президент Мадагаскара на фоне беспорядков распустил правительство

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина на фоне беспорядков в стране объявил об отставке правительства и пообещал назначить нового премьер-министра через три дня. Об этом сообщает портал 2424.mg.

«Президент республики распускает правительство и обещает нового премьер-министра через три дня», — говорится в сообщении.

По сообщениям прессы, причиной волнений на Мадагаскаре стали перебои с водо- и электроснабжением. Организуясь через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды. По словам жителей столицы, имеющих доступ к электроэнергии, даже в этих районах бывают случаи отключения воды и света на 10-12 часов в день.

26 сентября на фоне волны протестов посольство России на Мадагаскаре и в Союзе Коморских Островов призвало российских граждан, пребывающих в регионе, к бдительности. Россиянам рекомендовали соблюдать осторожность и воздерживаться от мест массового скопления людей.

Ранее на Филиппинах прошла крупнейшая акция протеста против коррупции.