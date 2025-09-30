В Красноярске арестовали журналистку по делу о фейках о ВС РФ

Красноярскую журналистку Хустик арестовали по делу о фейках о российской армии

Центральный районный суд Красноярска арестовал журналистку Светлану Хустик. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Суд избрал для Хустик меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

