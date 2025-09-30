На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске арестовали журналистку по делу о фейках о ВС РФ

Красноярскую журналистку Хустик арестовали по делу о фейках о российской армии
true
true
true
close
Shutterstock

Центральный районный суд Красноярска арестовал журналистку Светлану Хустик. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Суд избрал для Хустик меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

30 сентября стало известно об аресте в Узбекистане пророссийского блогера Азиза Хакимова, который известен в республике под псевдонимом Comrade Aziz («Товарищ Азиз»). Официально правоохранительные органы обвиняют блогера в высказываниях о политике Узбекистана, о событиях 100-летней давности, об антисоветских деятелях на территории республики. В частности, он раскритиковал решение о реабилитации лидеров басмачей Верховным судом и проведении в стране недели их памяти.

Агентство ТАСС также сообщило о задержании начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской республике (КБР) Михаила Надежина. Его подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Ранее был арестован экс-мэр Красноуфимска.

