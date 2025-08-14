Блогера Варламова заочно приговорили к восьми годам колонии

Суд заочно приговорил блогера Варламова к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом) к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом в Telegram-канале сообщает прокуратура Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил иноагента Илью Варламова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Также суд назначил Варламову штраф в размере 99 млн рублей. Кроме того, ему на четыре года запрещено администрирование сайтов.

1 июля Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Варламова.

По данным следствия, Варламов, несмотря на два привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения в течение года, продолжал распространять в соцсети материалы без обязательной маркировки об их связи с иностранным агентом. Также, находясь за границей, он опубликовал на видеохостинге ложные сведения о действиях российской армии, руководствуясь политической ненавистью. Варламова, объявленного в международный розыск, заочно заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что со службы доставки еды «Варламов. Есть» хотят взыскать долги.