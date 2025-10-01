На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ульяновске завели дело по факту убийства матери и двоих ее детей

СК РФ завел дело в связи с обнаружением тел женщины и двоих детей в Ульяновске
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве в связи с обнаружением тел трех человек в квартире одного из жилых домов в Ульяновске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ульяновской области в Telegram-канале.

«На место происшествия незамедлительно выехали опытные следователи-криминалисты <...>, в состав следственно-оперативной группы включены сотрудники полиции», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в настоящее время специалисты осматривают место происшествия и фиксируют обстоятельства преступления. По данным ведомства, на причастность к расправе проверяют близкого родственника погибших.

О том, что в одном из жилых домов Ульяновска были обнаружены тела троих человек, стало известно днем 1 октября. Как сообщило издание «Ульяновск. Экспресс», трагедия произошла в Заволжском районе. В квартире дома на Киевском бульваре нашли местную жительницу и двоих ее детей с признаками насильственной смерти.

30 сентября в Республике Бурятия местного жителя признали виновным в убийстве месячной дочери и приговорили к 14 годам лишения свободы.

Ранее отец пропавшей в Кропоткине трехлетней девочки признался в ее убийстве.

