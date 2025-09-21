Отец пропавшей в Кропоткине трехлетней девочки раскаялся в ее убийстве

В Кропоткине отец трехлетней девочки, которую три дня разыскивали волонтеры и полиция, признался в ее убийстве. Видео опубликовало в Telegram-канале управление СК по Кубани.

В ведомстве рассказали, что девочка жила с матерью в Тихорецком районе, ее отец проживал отдельно. По предварительным данным, 19 сентября он забрал ребенка, чтобы вместе поехать в Кавказский район. Там он убил дочь. Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина сказал матери ребенка, что ее похитили. После этого родители обратились в полицию.

В СК сообщили, что мужчине предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Он заключен под стражу. На видео допроса мужчина признает вину и говорит, что раскаивается в том, что сделал.

СМИ выяснили, что 50-летний отец девочки ударил ее по голове и сбросил мешок с телом в реку Кубань. К поискам останков привлекли полицию, волонтеров и водолазов.

В объявлении Добровольческого поискового отряда «Юг» отмечалось, что девочка имеет ограниченные возможности здоровья — она не может ходить и разговаривать, ей нужна медицинская помощь.

