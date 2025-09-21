На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отец пропавшей в Кропоткине трехлетней девочки раскаялся в ее убийстве

СК: отца пропавшей в Кропоткине трехлетней девочки обвинили в ее убийстве
true
true
true

В Кропоткине отец трехлетней девочки, которую три дня разыскивали волонтеры и полиция, признался в ее убийстве. Видео опубликовало в Telegram-канале управление СК по Кубани.

В ведомстве рассказали, что девочка жила с матерью в Тихорецком районе, ее отец проживал отдельно. По предварительным данным, 19 сентября он забрал ребенка, чтобы вместе поехать в Кавказский район. Там он убил дочь. Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина сказал матери ребенка, что ее похитили. После этого родители обратились в полицию.

В СК сообщили, что мужчине предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Он заключен под стражу. На видео допроса мужчина признает вину и говорит, что раскаивается в том, что сделал.

СМИ выяснили, что 50-летний отец девочки ударил ее по голове и сбросил мешок с телом в реку Кубань. К поискам останков привлекли полицию, волонтеров и водолазов.

В объявлении Добровольческого поискового отряда «Юг» отмечалось, что девочка имеет ограниченные возможности здоровья — она не может ходить и разговаривать, ей нужна медицинская помощь.

Ранее пятилетняя девочка в крови прибежала к соседу и сказала, что отец убил всю ее семью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами