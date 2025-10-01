На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ульяновске в квартире бабушка обнаружила тела невестки и двух внуков

В Ульяновске убили женщину и двоих ее детей
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал Инсайд Ульяновск

В Ульяновске произошла расправа над женщиной и ее детьми. Об этом сообщает «Ульяновск. Экспресс».

Инцидент произошел в Заволжском районе. По данным издания, в квартире дома на Киевском бульваре жестоко убили местную жительницу и двоих ее детей. Их тела обнаружили в жилье.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность погибших», – сообщается в публикации.

По данным СК РФ, тела обнаружила бабушка, которая пришла навестить внуков и невестку.

До этого в Канске 29-летняя мать зарубила своих детей топором, их тела обнаружили в доме семьи. По данным следователей, женщина напала на четырехлетнюю девочку, восьмилетнего мальчика и младенца.

У всех пострадавших диагностировали рубленые раны в области головы и других частей тела.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетних с особой жестокостью. Что послужило причиной агрессии, не уточняется.

Ранее подростка осудили на 100 лет за убийство всей семьи из-за игры PUBG.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами