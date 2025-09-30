На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин, убивший месячную дочь после ссоры с сожительницей, получил 14 лет колонии

В Бурятии убивший месячную дочь мужчина получил 14 лет колонии
true
true
true
close
Telegram-канал «СУ СК России по Республике Бурятия»

В Республике Бурятии суд признал виновным местного жителя в убийстве месячной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 31 августа 2024 года в улусе Дэдэ-Ичетуй. Обвиняемый в течение дня распивал с сожительницей спиртное, после чего пара поссорились. Свой гнев мужчина обрушил на дочь, который на тот момент был один месяц. Мужчина избил ребенка и спрятал ее тело.

Соседка, которая пришла к паре в гости, обратила внимание, что в квартире нет ребенка, после чего сообщила об этом в полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело девочки на веранде.

Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее во Владимирской области младенец, оставленный матерью в квартире, умер от голода.

