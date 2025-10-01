Стало известно о пострадавших из-за затоплений в Одессе

В Одессе зафиксированы случаи переохлаждения людей из-за долгого пребывания в воде после масштабных затоплений. Об этом сообщили в областной администрации региона в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Зафиксированы <...> случаи переохлаждения у людей из-за длительного пребывания в воде», — говорится в сообщении.

Местные власти добавили, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В ночь на 30 сентября Одесскую область накрыл сильный ливень. По словам мэра города Геннадия Труханова, в административном центре менее чем за сутки выпала 1,5-месячная норма осадков. Он сообщил, что из-за капризов погоды в Одессе произошел транспортный коллапс: остановился почти весь общественный транспорт. Все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы, развернуты оперативные штабы в районных администрациях и введен в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.

По словам главы областной администрации Олега Кипера, из-за сильных ливней около 24 тысяч жителей Одесской области лишились электроснабжения. Он добавил, что свет отсутствует в 131 населенном пункте региона.

